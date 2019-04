Hanya Yanagihara: Viel Schuld, wenig Sühne, keine Reue

Hanya Yanagihara macht es ihren Lesern nicht leicht. Das zeigte die amerikanische Schriftstellerin mit hawaiianischen Wurzeln schon in ihrem Welterfolg „Ein wenig Leben“, einem fulminanten emotionalen Gewaltakt aus Missbrauch, Liebe und Freundschaft. Auch ihr erster und heuer auf Deutsch veröffentlichter Roman „Das Volk der Bäume“ bewegt sich über schwieriges literarisches Terrain, mit aktuellem Bezug: Bleibt ein großer Mann auch dann noch ein großer Mann, wenn er schreckliche Dinge tut?

Die Gesellschaft, die keine Lieder von Musiklegende Michael Jackson mehr hören und keine Filme mit Oscar-Preisträger Kevin Spacey mehr sehen möchte, glaubt die Antwort zu kennen. Doch, wie gesagt, Hanya Yanagihara macht es sich nicht so gern leicht. Ihr Protagonist ist der Mediziner Norton Perina, der gemeinsam mit den Anthropologen Paul Tallent und Esme Duff ein unbekanntes Volk auf der pazifischen Insel Ivu'ivu findet. Die wahre Sensation aber ist die Entdeckung des ewigen Lebens. Alle Stammesmitglieder, die 60 Jahre alt werden, essen an diesem Geburtstag das Fleisch der seltenen Schildkrötenart Opa'ivu'eke. Diese verleiht ihnen Hunderte zusätzliche Lebensjahre bei guter körperlicher Gesundheit, allerdings um den Preis der zunehmenden geistigen Umnachtung. Für diese Entdeckung erhält Perina den Nobelpreis.



Zur ewigen Suche verdammt. Noch wichtiger aber sind die mannigfaltigen Konsequenzen, die sich aus dieser Entdeckung und aus dem Aufenthalt der westlichen Forscher auf der Insel ergeben. Denn alles, was letzten Endes bleibt, ist Zerstörung. Zum einen ist Perinas Entdeckung direkt für den Ruin des naiv-paradiesischen Ivu'ivu und in Folge auch des übergeordneten Staates U'ivu verantwortlich – mit allem, was der pazifische Raum an kolonialen Erfahrungen so machen durfte: die Verdrängung traditioneller Lebensformen durch wirtschaftliche Abhängigkeit, Armut, Alkoholismus und Fettleibigkeit.

Zum anderen verdammt Ivu'ivu Norton Perina dazu, ein ewig Suchender zu bleiben: nach Vergebung für seine Schuld am Untergang des Paradieses, aber auch nach etwas, was die Lücke in seinem Inneren schließen könnte. Perina wuchs mit seinem Zwillingsbruder in einer gleichgültigen Atmosphäre auf, die ihn zu einem emotionalen Analphabeten machte.



Die Initiation des Norton Perina. Frauen sind seine Sache nicht, wohl aber Männer – er verliebt sich in Paul Tallent – und offenbar auch Kinder. Das entdeckt er, als er der Initiationszeremonie eines Jungen auf Ivu'ivu zusieht, die im übertragenen Sinn auch seine eigene wird. Schon auf der Insel kann Norton Esme Duffs Abscheu vor dem Ritual nicht nachvollziehen, das er als kulturimmanent betrachtet. Die westliche Gesellschaft teilt diese Ansicht allerdings nicht. Als Perina von einem der 47 Kinder, die er teils aus Schuldgefühl, teils aus dem Bedürfnis nach Liebe in U'ivu adoptiert hat, des Missbrauchs beschuldigt wird, geht er mit über 70 Jahren ins Gefängnis. Die Sühne leistet er, die Reue bleibt er seinen Anklägern allerdings schuldig.

„Das Volk der Bäume“ ist ein in jeder Hinsicht reiches Buch – auch wegen der Welt, die Yanagihara darin erfindet. Die Autorin, selbst in einem Wissenschaftlerhaushalt aufgewachsen, formte Perina nach dem Mediziner Daniel Carleton Gajdusek – „als Figur zu gut, um dem Vergessen anheimzufallen“, wie sie schreibt. Er ist der Typus des „reinen“ Wissenschaftlers, dessen fehlender moralischer Kompass ein Baustein seines Erfolgs ist.

„Das Volk der Bäume“ greift zwar ebenso wie „Ein wenig Leben“ ein hartes Thema auf, ist aber eine ganz andere Art von Roman. Zum einen ist das Buch viel weniger explizit und brutal als sein berühmter Vorgänger, zum anderen ist es deutlich „verkopfter“ und teilweise etwas mühsam zu lesen. Die Geschichte präsentiert sich als Perinas Memoiren, mit vielen langen Fußnoten des Herausgebers. Dies und der Stil mit seinen zahlreichen Einschüben stören mitunter den Lesefluss. Nicht aber die Faszination – was zeigt, welch gute Schriftstellerin Hanya Yanagihara ist.

