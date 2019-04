So klappt es auch mit den Feinden

Gewalt lag in der Luft. Im September 2017 wollte Hawk Newsome den Trump-Fans die Stirn bieten. Der Aktivist der schwarzen Bürgerrechtsbewegung „Black Lives Matter“ mischte sich unter eine Kundgebung der Anhänger des Präsidenten in Washington. Kurz davor hatte ihn in Charlottesville ein weißer Suprematist mit einem Steinwurf verletzt. Hier erwartete er Ähnliches. Die Stimmung war aufgeladen. „USA, USA, ihr mögt das Land nicht, haut ab!“, schrien ihn die Teilnehmer an. Die schwarzen Aktivisten konterten mit eigenen abschätzigen Parolen. Aber dann erlaubte der Organisator dem Eindringling, zwei Minuten auf der Bühne zu reden. Und bald waren die Buhrufe verstummt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2019)