Das eigentliche Wendejahr

Wien. Gibt es ein Happy End oder fährt unsere Gesellschaft seit Beginn des neuen Jahrtausends sozial und wirtschaftlich an die Wand? Mit nicht weniger als dieser dramatischen Frage beschäftigten sich der ORF-Journalist Raimund Löw und „Presse“-Redakteur und Autor Michael Laczynski bei dessen Buchpräsentation „Das letzte Jahr der Zukunft“ (Residenz Verlag) am Dienstagabend in der Buchhandlung Thalia Landstraße.

1999, argumentierte Laczynski, habe es noch einen tiefen Glauben an eine rosige Zukunft gegeben. An ein Internet als emanzipatorisches Medium mit all seinen neuen Möglichkeiten, an ein gesundes Wachstum, Wohlstand für alle, politische Stabilität und das Ende des Wettstreits der Ideologien. Doch während die Welt der Jahrtausendwende entgegenfieberte, wurden in diesem Jahr die Weichen für neue Konflikte gestellt: In Moskau kam Wladimir Putin an die Macht, in Afghanistan wurden die Anschläge von 9/11, in den USA die Banken entfesselt und im Internet das Zeitalter der Gratis-Downloads eingeläutet. Die Folgen von 1999 – die große Finanz- und Schuldenkrise, die Endloskriege im Nahen Osten, Spannungen mit Russland und China, Fake News und Gratis-Mentalität – wirken bis heute nach.

Damit das nicht zu düster klingt, einigten sich Löw und Laczynski schließlich darauf, dass all diese Krisen auch die Resilienz des westlichen Systems bewiesen hätten. Darauf wurde zum Ausklang im Café Engländer angestoßen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2019)