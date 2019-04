Ece Temelkuran: "Das sind keine Ideen, das ist Gift"

Die Presse: Die Türkei ist ein Land, in dem jede Generation ihre eigene Putscherfahrung hat. Was war denn diesmal anders?



Ece Temelkuran: Jede Generation ist durch diesen Bruch gegangen, das zerstört unseren Glauben an die Demokratie. Und der letzte Putschversuch kam in der absurdesten Art daher. Es war, wie Gary Lineker (ehemaliger britischer Fußballer, Anm.) sagte: Fußball ist ein simples Spiel von 120 Minuten, und am Ende gewinnen die Deutschen. In der Türkei dauern die Putsche 48 Stunden, und am Ende sitzen die Linken im Gefängnis.



In Ihrem neuen Buch warnen Sie, basierend auf der türkischen Erfahrung, vor dem Rechtspopulismus in Europa. Wo kann denn Europa mit der Türkei verglichen werden?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2019)