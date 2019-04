Schule sortiert 200 Kinderbücher wegen Sexismus aus

Die Tàber-Schule in Barcelona hat ihre Bibliothek für unter sechsjährige Kinder auf sexistische Inhalte untersucht und dabei kräftig aussortiert. 200 Bücher sind aus den Regalen verschwunden, berichtet „El Pais“. Darunter sind die bekannten Märchen „Rotkäppchen“ und „Dornröschen“, aber auch die Legende des in Barcelona populären Heiligen Georg. Sant Jordi, so der spanische Nems des Heiligen Georg, ist Schutzpatron Katalaniens, sein Namenstag am 23. April wird groß gefeiert. Andere Schulen überlegen nun, es der Tàber-Schule gleich zu tun.

Anna Tutzó , eine der Mütter, die der Untersuchungskommission angehört, erklärte in „El Pais“, dass es nicht darum gehe, nur bestimmte Geschichten auszusortieren. Vielmehr gehe es um breiteres Verständnis von stereotypen Geschlechterrollen. In den aussortieren Geschichten über den Heiligen Georg ist ein Mann der typische Held, die Frau bloß eine Prinzessin, die es zu retten gelte. „Die Gesellschaft ist im Wandel“, aber dieser Wandel zeige sich in den Büchern nicht, sagt Anna Tutzó. Es gibt auch andere, neuere Versionen des Georgs-Mythos, etwa „Santa Jordina“. Darin ist die Heldin eine Frau.

Die Bibliothek für ältere Kinder hat die Untersuchungskommission nicht verändert. Diesen sei zuzutrauen, dass sie die Stereotype in Büchern hinterfragen, sagte Tutzó. Aber unter sechs Jahren „saugen Kinder alles auf, und damit werden Geschlechterstereoype für sie normal.“

Männer haben doppelt so oft tragende Rollen

Eine im vergangenen Jahr veröffentlichte Untersuchung von Nielsen für den „Observer“ bestätigt das Bild, dass es viel Sexismus in Kinderbüchern gibt: Männliche Figuren spielen in Bilderbüchern doppelt so oft eine tragende Rolle, ergab die Untersuchung laut dem „Guardian“. Buben und Männer haben in Kinderbüchern außerdem doppelt so oft Sprechrollen.

In Großbritannien gab es vor wenigen Jahren außerdem eine Kampagne mit dem Titel „Let Books Be Books“ (Lasst Bücher Bücher sein). Mithilfe dieser wurden elf Verleger davon überzeugt, ihre Bücher nicht mehr mit Aufklebern mit der Aufschrift „Für Mädchen“ bzw. „Für Buben“ zu versehen.

(her)