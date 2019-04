Der Racheengel ist weiblich

Als der Körper des siebenjährigen Paul dumpf auf den Sarg seines Großvaters prallt, weiß nicht einmal der routinierte Zeremonienmeister, der schon drei französische Präsidenten zu Grabe getragen hat, wie er weiter vorgehen soll. Kurz bevor die Trauerfeier für Charles Péricourt, den letzten großen Bankier Frankreichs, beginnen kann, hat sich der Bub aus dem Fenster des Stadtpalais der Familie auf den Sarg gestürzt.

Keiner weiß, warum. Den Grund soll seine Mutter Madeleine neben anderen hässlichen Geheimnissen viel später erfahren. Fürs Erste ist sie verzweifelt: Der Vater tot, der Sohn nach dem Sturz schwer verletzt, und sie die alleinstehende Erbin eines milliardenschweren Bankenimperiums, dessen Spielregeln ihr nie jemand erklärt hat. Und dann sind da noch die drei Männer, die alles verkomplizieren: der zurückgewiesene Prokurist ihrer Bank, Gustave Joubert; der verschuldete Onkel, Charles Péricourt; und ihr Liebhaber mit schriftstellerischen Ambitionen, André Delcourt.



Brutale Zeiten in Paris. Pierre Lemaitre führt uns in „Die Farben des Feuers“ zurück in das Zwischenkriegs-Frankreich seines preisgekrönten Schelmenromans „Wir sehen uns dort oben“. Darin müssen zwei Kriegsheimkehrer erkennen, wie sehr die Nation ihre im Ersten Weltkrieg gefallenen Söhne liebt – und wie wenig sie für ihre überlebenden übrig hat. Madeleines Bruder Édouard ist der Protagonist eines aberwitzigen Rachefeldzugs gegen eine mitleidlose Gesellschaft.

Sieben Jahre sind seit dem Finale des Romans vergangen. Und die Gesellschaft hat sich nicht zum Besseren verändert. Hitler zündelt in Deutschland, Banken kollabieren in Frankreich. Antisemitismus und Faschismus sind salonfähig. Ein neuer Flächenbrand kündigt sich an. Während es im politischen Gebälk Europas knirscht, ist es diesmal an Madeleine, Rache zu nehmen. Sie hat viel verloren, sehr viel. „Damit die Götter sich richtig amüsieren, muss der Sturz des Helden gewaltig sein“, schreibt Lemaitre frei nach Cocteau.

Madeleines Fall ist auch zum Vorteil des Lesers. An ihrem Tiefpunkt nimmt die Handlung Fahrt auf. Im Geiste seines Vorbilds Alexandre Dumas lässt Lemaitre sie zum weiblichen Wiedergänger des Grafen von Monte Christo werden. Neider und Intriganten müssen bezahlen. Der Autor hat sichtlich Spaß an diesem Abzählreim, und er beherrscht, wie schon Dumas, die Kunst des Cliffhangers.

Der ehemalige Literaturprofessor leiht sich aber nicht nur Versatzstücke bei Schriftstellerkollegen. Er bedient sich wie im Vorgängerroman auch bei historischen Skandalen: Waren es dort vertauschte Särge gefallener Soldaten, führen diesmal geheime Schweizer Konten zum Eklat. Erneut entschuldigt er sich für seine Untreue der „wahren Geschichte“ gegenüber. Nachsatz: Andererseits sei der Stoff so verrückt, dass er ihn erfunden haben könnte. Heraus kommt ein nur marginal historisch treues, aber lebendiges Sittenporträt der Zwanziger- und Dreißigerjahre. Es liest sich leicht, fast zu leicht. Lemaitre lotst einen mit sicherer Hand durch die harte Handlung – und scheint sie fast genüsslich mit einer Prise Klischee und Pathos aufzulockern. Die Rechnung geht wie im ersten Teil seiner als Trilogie konzipierten Zwischenkriegsserie auf.

Aber wenn die Bösen bezahlen und die Underdogs gewinnen, wird das nicht banal? Man kann beruhigen. Dafür sind die Linien hier nicht klar genug gezogen. „Es gab, genau besehen, nicht Gute und Böse, es gab nur Bestrafte und Unbestrafte, das war der ganze Unterschied“, zitiert Lemaitre im Vorwort Jakob Wassermann. Wenn sich die ganze Welt amoralisch verhält, kommt ein guter Mensch nicht weit.

Neu Erschienen Pierre Lemaitre „Die Farben des Feuers“ Übersetzt von

Tobias Scheffel

Klett-Cotta 479 Seiten

25,80 Euro.

