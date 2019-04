Dacia Maraini: Frauen unter einem Dach

Drei sehr unterschiedliche Frauen aus drei Generationen gemeinsam in einer kleinen Wohnung - das führt freilich zu Spannungen. Großmutter Gesuina, Mutter Maria und Tochter Lori streiten, nerven einander, schweigen sich aus. Und manchmal finden sie doch zueinander.

Um dieser aufreibenden Beziehung zu entgehen, zieht sich jede in ihre Welt zurück: Gesuina, eine lebhafte Ex-Schauspielerin, schmust mit einem jungen Bäcker; ihre verträumte Tochter stürzt sich in die Arbeit als literarische Übersetzerin und schreibt ihrem François schöngeistige Briefe; die rebellische Lori schwänzt Schule. Plötzlich kommt es zur Katastrophe - in Form eines Mannes.

Erzählt wird die Geschichte aus Sicht der Frauen: durch Loris Tagebucheinträge, Gesuinas Tonbandaufnahmen und Marias Briefe. Autorin Dacia Maraini hat mit großartigen Romanen wie "Die schweigende Herzogin" italienische Literaturgeschichte geschrieben. Ihr jüngstes Werk kommt allerdings nicht an die vergangenen heran: Zwar zeichnet die 82-jährige Schriftstellerin ein liebevolles und manchmal auch sehr amüsantes Porträt ihrer Protagonistinnen und derer Beziehungen zueinander. Zuweilen verfällt Feministin Maraini aber ins Schablonenhafte, nahezu Dozierende. Vor allem die bemüht literarisch wirkenden Zitate in Marias Briefen und die zugespitzte Keckheit Gesuinas wirken oft schwerfällig. Diese Stellen nehmen dem Buch die Leichtigkeit, die es über lange Passagen wirklich lesenswert macht.





Dacia Maraini: "Drei Frauen", übersetzt von Ingrid Ickler, Folio, 180 Seiten, 20 Euro

(basta)