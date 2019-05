Houellebecq bekommt den Staatspreis für Europäische Literatur

Der französische Starautor Michel Houellebecq ("Elementarteilchen", "Ausweitung der Kampfzone", "Unterwerfung") wird mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet, wie Kulturminister Gernot Blümel am Mittwoch verkündete. Der 63-Jährige ist einer der erfolgreichsten und international bekanntesten Schriftsteller Frankreichs - und zugleich einer der polemischsten.

Der Staatspreis ist jedenfalls nicht als Preis für "glühende Europäer" zu verstehen: Houellebecqs Romane prägen Varianten des bezwungenen abendländischen Mannes. Europa begehe kulturellen Selbstmord, sagte Houellebecq zuletzt öfters – es steht wortwörtlich schon in seinen ersten Büchern.

Ehrung in Salzburg

Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird am 26. Juli in Salzburg vergeben. "Er schreibt klar, kompromisslos und präzise über Themen, die unsere europäische Gesellschaft bewegen und wesentlich verändern: von politischem Radikalismus und Terror über Biotechnologie bis hin zum Traum vom ewigen Leben. Houellebecq ist ein Schriftsteller, der niemanden kalt lässt, ein Romancier, der uns bewegt und zur Auseinandersetzung zwingt", so der Kulturminister.

Sein neuestes Buch "Serotonin" kam im Januar in den Handel. Der düstere Roman über die Hoffnungslosigkeit in ländlichen Regionen Frankreichs schien die Proteste der "Gelbwesten" vorwegzunehmen. Es ist der erste Roman des 63-Jährigen seit "Unterwerfung", der am Tag des islamistischen Anschlags auf die Satirezeitung "Charlie Hebdo" im Jänner 2015 erschienen war. In "Unterwerfung" wird ein Muslim französischer Präsident und führt islamisches Recht ein. Der Roman hatte eine heftige Kontroverse um den Autor ausgelöst.

Der Österreichische Staatspreis für Europäische Literatur wird jährlich für das literarische Gesamtwerk eines Autors verliehen, das international besondere Beachtung gefunden hat. Das Werk muss auch in deutschsprachiger Übersetzung vorliegen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen der spätere Literaturnobelpreisträger Patrick Modiano (2012), Mircea Cartarescu (2015), Karl Ove Knausgard (2017) und Zadie Smith (2018).

HOUELLEBECQS BISHERIGE ROMANE „Extension du domaine de la lutte“ (1994, „Ausweitung der Kampfzone“), „Les particules élémentaires“ (1998, „Elementarteilchen“), „Plateforme“ (2001, „Plattform“), „La possibilité d'une île“ (2005, „Die Möglichkeit einer Insel“), „La carte et le territoire“ (2010, „Karte und Gebiet“), „Soumission“ (2015, „Unterwerfung“).

