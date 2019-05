Bachmann-Preis erstmals mit mehr Österreichern als Deutschen

Eröffnet werden die Tage der deutschsprachigen Literatur am 26. Juni im ORF-Theater in Klagenfurt. Die Eröffnung beginnt dieses Jahr bereits um 18.30 Uhr, neben der Rede zur Literatur steht an diesem Abend die Auslosung der Lesereihenfolge im Mittelpunkt.

Die Lesungen von Donnerstag bis Samstag werden wieder live in 3sat übertragen. Am Sonntag werden schließlich in der traditionellen Jurysitzung die Preisträger ermittelt.

Vergeben werden der mit 25.000 Euro dotierte Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt und vier weitere Preise: Der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro), der 3sat-Preis (7.500 Euro) und der BKS-Bank-Publikumspreis (7.000 Euro) mit dem Stadtschreiber-Stipendium (5.000 Euro).