„All dies ist nie geschehen“: Zwischen zwei Welten

Irgendwo am Boot hört ein Kind nicht auf zu husten, immer stärker, immer lauter. Der Mann gerät in Panik: Ein krankes Kind, das später vielleicht irgendwo an Land zusammenbricht, ist ein zu hohes Risiko. Kurzerhand wirft der Schlepper das Mädchen ins Mittelmeer.

Mit dieser schwer erträglichen Schilderung beginnt der – in seiner Heimat mehrfach prämierte – Roman des Franzosen Olivier Norek, der die Flüchtlingswelle des Jahres 2016 aus der Perspektive mehrerer Menschen nacherzählt.

Im Zentrum der Handlung steht der Syrer Adam Sarkis, der vor Assads Regime flüchten muss. Seine Frau und seine Tochter hat er einige Tage zuvor vorausgeschickt, in der Hoffnung, sie später in Calais wiederzutreffen. Gemeinsam wollen sie, wie so viele andere, weiter nach England. Doch im Flüchtlingscamp findet Adam keine Spur seiner Familie. Zufällig lernt er Bastien kennen, einen Polizisten, der eben nach Calais versetzt wurde. Anders als seine Kollegen, die angesichts Tausender gestrandeter Menschen und der Anarchie im Camp resigniert haben, will Bastien helfen.

Auch wenn die Sympathien klar bei Adam liegen, verzichtet Norek erfreulicherweise auf eine Schwarz-Weiß-Zeichnung der Figuren. Gut und Böse liegen hier so nahe beieinander wie Hoffnung und Aussichtslosigkeit. Dass „Entre deux mondes“ (so der Originaltitel) auf wahren Begebenheiten beruht, macht den erstaunlich komplexen Roman zu einer besonders eindringlichen Lektüre.

Olivier Norek: „All dies ist nie geschehen“, übersetzt v. A. Hölscher, Blessing, 366 Seiten, 18,50 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.05.2019)