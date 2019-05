Kinderbuch der Woche: Wenn sich plötzlich alle verlieben

„Ich mache mir den Eintopf von gestern warm und stell das Radio an. Dann kommt dieses Lied. Es fängt an und dudelt nicht einfach, wie Radio so dudelt. Es kommt zu mir und schaut mir ins Gesicht und tippt mir auf die Schulter, dass ich glaub, ich bin damit gemeint.“ Dieses Ich, das ist Pauline. Und es ist nicht nur Musik, die sie plötzlich anders wahrnimmt: Sie steckt irgendwo zwischen Kind und Pubertät, und das ist nicht einfach. Besonders, weil sich in letzter Zeit alle verlieben.



Viele Bücher scheitern daran, die Gefühlswelt von Heranwachsenden zu beschreiben, manche versuchen es witzelnd, andere geben Allwissenheit vor. „Wörter mit L“, geschrieben von der vielfach ausgezeichneten Autorin Tamara Bach, ist die große Ausnahme. Ein feinfühliges Buch, das Großes nicht kleinredet und Kleines nicht groß. In klaren, einfachen Sätzen schreibt Bach über Brüche in Paulines Freundschaften und Familie (wunderbar die Passagen über ihren kleinen Halbbruder, der für sie so gar nicht halb ist) und über ihre Wut und Unsicherheit, wenn sich alles verändert. Oft sucht Pauline nach Wörtern; oft sind es die Leerräume, das Nichtgesagte, mit denen die Autorin Türen öffnen. Man möchte sie dafür umarmen.



Tamara Bach: „Wörter mit L“. Erschienen im Carlsen Verlag, 176 S., 11 Euro. Alter: ab 11 Jahren.

Lesezeit: Kinderbuch der Woche