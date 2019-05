Es steht 1:0 im Match Fußball gegen Macht

Mit dunkler Haut kam man früher als Fußballer in Brasilien nicht weit. Die weißen Eliten, die mit Zylinder und Whiskeyglas auf den Tribünen standen, wollten unter sich bleiben. Farbige Spieler wurden in Karikaturen als Affen verhöhnt, eine Zeit lang sogar per „Weißheitsdekret“ aus der Seleção verbannt. Wer es trotzdem schaffen wollte, glättete seine krausen Locken und presste sie unter ein Haarnetz. Die Missliebigen wurden brutal gefoult, die Schiedsrichter schauten weg. Also vermieden die Schwarzen jede direkte Konfrontation. Sie täuschten mit dem Ball eine Richtung vor, änderten sie im letzten Moment und kamen so unverletzt am Gegner vorbei. Das Dribbeln war geboren, rein aus der Not.

