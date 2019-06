Kinderbuch der Woche: Fliegen können auch rückwärts fliegen

Was für ein Trubel herrscht auf diesen Seiten! Sie kreuchen und fleuchen durcheinander, die Käfer und Falter, Fliegen und Spinnen, Schnecken und Heuschrecken. Denn zu Beginn, bevor sie alle eingeteilt und ihre Eigenheiten erklärt werden, steht das Gemeinsame. Was das ist? Sie haben keine Knochen. Und sie verstecken sich gern. Nicht in diesem Buch freilich, da stellt Illustrator Yuval Zommer sie zur Schau, und zwar durchwegs sympathisch, von haarig bis schleimig, leuchtend, fragil und zirpend.

Man kann sich in diesen detailreichen, farbenfrohen Bildern verlieren. Und erfährt in den kurzen, prägnanten Texten, die zum genauen Hinsehen animieren, allerlei Wissenswertes. Etwa: Schnecken haben zwei paar Fühler. An den langen sitzen die Augen, an den kurzen riechen sie. Oder: Fliegen erbrechen sich auf ihr Essen (weil ihre Magensäfte die Nahrung aufweichen, sodass sie diese aufnehmen können). So, wie Zommer es darstellt, ist das aber nie abstoßend. Sogar seine Gottesanbeterin sieht irgendwie nett aus.

Yuval Zommer: Das große Buch der Krabbeltiere. 64 Seiten; 16,99 Euro. Alter: ab vier Jahren. Erschienen bei FISCHER Sauerländer.

Lesezeit: Kinderbuch der Woche