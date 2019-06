„Niemals ohne sie“: Eine wilde Geschichte

Familiengeschichten haben in der Literatur die Neigung, zu Kriminalfällen zu werden. Jocelyne Sauciers „Niemals ohne sie“ bestätigt das schon auf den ersten Seiten: Bei den Cardinals, einer Familie, die Mitte des 20. Jahrhunderts in einem Bergbaugebiet im französischsprachigen Teil Kanadas auf 23 Köpfe anwächst, stimmt etwas nicht, auch wenn sich die Geschwister untereinander und mit Hingabe die Mythen ihres Aufwachsens immer wieder erzählen.

Saucier zeichnet die Geschwister als strahlende, freie, sich ihres Selbst bewusste Charaktere. Sie lässt fast jeden von ihnen in einem Kapitel zu Wort kommen, was die Tragödie umso facettenreicher gestaltet. Selten macht es so viel Spaß, dem dunklen Kern einer Geschichte näher zu kommen – der hier besonders dunkel ist, da er im Herzen einer kleinen, ausgestorbenen Bergbaustadt liegt, in der die Cardinals aufwachsen.

„Niemals ohne sie“ ist zudem ein zutiefst kanadisches Buch. Es wird Inuktitut gesprochen, man trifft einander bei Tim Hortons. Aber vor allem die Weite dieses Landes gibt einer wilden Freiheit Raum, die Saucier auskostet: ein Porträt der unbedingten Wildnis; einer Welt, in der Wahrheit und Echtheit mehr wert sind als Glanz und Ruhm. Und in der Familienbande selbst dann nicht zerschnitten werden dürfen, wenn sie einen einzuschnüren drohen. Dass die Cardinals Glänzendes nicht gelten lassen, wird ihr Fehler gewesen sein.

Jocelyne Saucier: „Niemals ohne sie“, übersetzt von Sonja Finck und Frank Weigand, Insel Verlag, 255 Seiten, 20,60 Euro

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2019)