Bücher der vergangenen zehn Jahre: Alle Grenzen verschwimmen

Die gute Nachricht: Wir lesen noch immer. Nicht unbedingt mehr denn je, dafür aber bunter, offener, in Serie und über jede Grenze hinweg. Fixpunkte wie Alter und Geschlecht werden immer beliebiger, der Ton offener. Und doch bleiben die Leser Traditionen treu – wie dem Schmöker, in den man so richtig hineinfallen kann.





Aller guten Dinge sind drei – mindestens





Das Gesetz der Serie ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, „Binge-Watching“ (Serien-Marathon) war 2015 Wort des Jahres. Nicht nur Krimileser und Fantasy-Fans, sondern auch Freunde der gehobenen Literatur wollen zunehmend wissen, wie es weitergeht – sehr zur Freude der Verlage. Die profitierten von erfolgreichen „Serientätern“ wie Elena Ferrante, Karl Ove Knausgard, Joachim Meyerhoff oder Haruki Murakami.





Familienroman: Migration als Inspiration





Wahre Leser lieben Schmöker – und kaum eine literarische Kategorie eignet sich dafür so gut wie der Familienroman. Er ist ein alter Hut, er ist gut – und er ist wandelbar. Familiengeschichten werden immer öfter als Vehikel verwendet, um die Migrationserfahrungen früherer Generationen und ihre Auswirkungen auf die Nachfahren zu erzählen. Im deutschsprachigen Raum ist hier noch etwas Luft nach oben, in anderen Ländern boomen diese Romane bereits. In einer zunehmend bunten und mobilen Gesellschaft wird das wohl auch so bleiben.





Mein Ich, das unerschöpfliche Wesen





Die akribische Beschäftigung mit dem eigenen Selbst in allen Facetten wurde zu einem Fixum der anspruchsvollen Belletristik und oft zu einer Herausforderung für Autoren und Leser gleichermaßen. Die Bandbreite der gnadenlosen Innenschau reicht von der mehrbändigen Selbstentblößung Karl Ove Knausgårds bis zu einem neuen literarischen Subgenre, der Ausleuchtung aller nur erdenklichen Gender-Unschärfen, etwa in Maggie Nelsons „Argonauten“.





Jung, weiblich, kein Blatt vor dem Mund





Junge (österreichische) Autorinnen, die oft gleich mit ihrem ersten Roman zumindest einen Achtungserfolg landen, haben eine treue, neugierige und vor allem weibliche Leserschaft erobert. Diese erwartet von Schriftstellerinnen wie Barbara Rieger, Katharina Pressl oder Marie Luise Lehner (um nur einige zu nennen), dass sie die Lebenswelten junger Frauen ebenso ungeschönt wie selbstbewusst wiedergeben und die Dinge beim Namen nennen. Nicht mehr gefragt ist reine Provokation, die hat das Publikum mit Charlotte Roche schon erledigt.



Die Geschichte lebt





Die Lust an anspruchsvoll erzählter Geschichte wurde in den vergangenen zehn Jahren immer ausgeprägter. Triumphierte im Jahr 2009 die Britin Hilary Mantel mit „Wölfe“, gelang Daniel Kehlmann 2017 mit „Tyll“ ein ähnlich großer Wurf. Dieser Trend erklärt sich zum Teil aus einer einschüchternden Gegenwart, für deren Komplexität gern Erklärungsmuster in der Vergangenheit gesucht werden.





Alte Kinder, junge Eltern





Harry Potter ist schuld. Er hat die Lesegrenzen zwischen Kindern und ihren Eltern aufgehoben, der Bücheraustausch zwischen den Generationen war noch nie so rege. Von diesem „All Age“-Phänomen profitierten neben J. K. Rowling u. a. Ursula Poznanski, Philipp Pullman, Cornelia Funke und alle Autoren von Fantasy-Eskapismus, mit und ohne Vampire.

Zum Buch: Joachim Meyerhoff

Alle Toten fliegen hoch

Kiepenheuer & Witsch

320 Seiten

20,60 Euro. 11,30 Euro TB.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.06.2019)