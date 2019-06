Keine Geschmacksgarantie!

Ty Segall: „Taste“. Programmatisch war der erste von bisher 508 „Songs zum Sonntag“ das schöne „Everyday Is Like Sunday“ von Morrissey. Der ja inzwischen bei manchen in Ungnade gefallen ist, weil er sein Gift und seine Galle – wie einst gegen Königshaus, Politiker („Margaret on the Guillotine“) und Fleischesser – nunmehr gegen Islamismus und das, was er als unbritisch und „politisch korrekt“ verachtet, richtet. Politisch unzurechnungsfähig und tendenziell geschmacksunsicher ist er geblieben, und, ja, das darf man sein als Künstler. Dem (schlechten) Geschmack widmet sich auch unser heutiger Song. Zu toxisch lärmenden Gitarren und ungesund krachendem Schlagzeug ruft Ty Segall mit gemütskranker Inbrunst das Paradoxon: „Our salivating makes it all taste worse!“ Im Video ist er nicht nur katastrophal schlecht angezogen, sondern greift auch seine Mitmusiker tätlich an. Für Sensible: Nicht anschauen! Für Unsensible: Nicht nachahmen!

