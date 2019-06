Die Macht von Hitlers Übersetzern

Ach, diese Sprachgrenzen! Auch die Wissenschaft scheitert immer noch oft an ihnen. Seit 1926 der zweite Teil von Hitlers „Mein Kampf“ erschienen ist, hat ein großer Teil der Leser es nicht auf Deutsch gelesen. Aber so unendlich viel bereits über dieses Buch geforscht und geschrieben worden ist – eine umfassende, vergleichende Übersetzungsgeschichte steht immer noch aus. Was lasen ausländische Leser eigentlich, wenn sie Hitlers „Mein Kampf“ lasen – oder zumindest glaubten, es zu lesen? Was wurde wo wie verändert, warum und wozu? Die Macht und Bedeutung der Übersetzer wird stets unterschätzt – sie kann kaum größer sein als dann, wenn es um das Propagandawerk eines Diktators und Massenmörders geht.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Literatur-Newsletter anmelden Verpassen Sie keine Buchrezension der „Presse“-Redaktion und erfahren Sie Neues und Wissenswertes aus der Literaturwelt. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft