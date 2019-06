Bachmann-Preis geht an Birgit Birnbacher

Fast einhellig einverstanden waren die Juroren (ohne die wegen der Hitze ausgefallene Nora Gomringer) mit dem Text, den die Salzburgerin Birgit Birnbacher am Freitag gelesen hatte. Einem Text über heutige Arbeitswelten: In „Der Schrank“ nimmt die Ich-Erzählerin an einer Langzeitstudie über „Lebensverhältnisse und Neue Arbeit“ teil.

Birnbacher (33) ist dafür heute, Sonntag, mit dem 43. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Sie setzte sich in der Stichwahl knapp gegen Yannic Han Biao Federer durch. Der Hauptpreis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Acht Autorinnen und sechs Autoren stellten sich beim Literaturwettbewerb einer siebenköpfigen Jury unter dem Vorsitz von Hubert Winkels. Im Vorjahr war der Bachmann-Preis an Tanja Maljartschuk gegangen.