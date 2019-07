Eine Frau in der Haut eines Homosexuellen

Es gibt nicht viele Persönlichkeiten, die als Moralphilosophen und bemerkenswerte Schriftsteller Karriere machen. Die anglo-irische Autorin Iris Murdoch war beides. In ihrem bis heute lesenswertesten Roman „Das Meer, das Meer“, der 1978 den Booker Prize erhielt, sagt die männliche Hauptfigur den auch für Murdoch typischen Satz: „Natürlich ist Lesen und Denken wichtig, aber, mein Gott, Essen ist es auch.“ Mag Iris Murdoch auch einiges zu viel geschrieben haben, ihre besten Bücher pulsieren vor Lebendigkeit. Fast immer geht es, mit großem Interesse am Innenleben der Figuren, um extreme Formen von Liebe und Begehren, oft um einen innerseelischen Kampf: zwischen dem Streben nach Macht und Kontrolle in einer Beziehung und dem Versuch, eine davon befreite, klare Sicht auf den anderen zu gewinnen. Hier begegnen sich die Philosophin und die Schriftstellerin. „Liebe ist die äußerst schwierige Erkenntnis, dass etwas anderes als man selbst wirklich ist“, heißt es einmal. „Liebe ist die Entdeckung der Wirklichkeit.“

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2019)

Jetzt zum Literatur-Newsletter anmelden Verpassen Sie keine Buchrezension der „Presse“-Redaktion und erfahren Sie Neues und Wissenswertes aus der Literaturwelt. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft