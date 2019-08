Twitter-Trend #dichterdran: Frauen persiflieren sexistische Literaturkritiken

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ist diese Woche ein Trend entstanden, der sich ironisch mit sexistischer Literaturkritik auseinandersetzt: Unter dem Hashtag #dichterdran persiflieren (vor allem) Frauen sexistische Texte über Schriftstellerinnen. Sie drehen den Spieß um und kommentieren das Aussehen oder die Beziehungen von männlichen Autoren – wie es in Literaturkritiken oft bei Frauen gemacht wird.

Anlassfall war eine Kritik in der Schweizer Zeitung „Tagesanzeiger“ über die Autorin Sally Rooney: Sie sehe aus „wie ein aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen“, schrieb der Buchkritiker darin. Die Schweizerin Nadia Brügger, Doktorandin der Literaturwissenschaft, prangerte diesen Sexismus am vergangenen Freitag auf Twitter an.

Solche Rezensionen... sind so dermassen peinlich, dass ich mich eigtl gar nicht darüber aufregen möchte, muss aber doch. Kann bitte ich das nächste Mal 1 schreiben, @tagesanzeiger, u zwar ohne die Autorin unnötig zu sexualisieren und ihre Leistung grossväterlich zu schmälern? pic.twitter.com/hhfhR8ycEv — Nadia Brügger (@NadiaBruegger) August 2, 2019

„Der Sexismus im Literaturbetrieb ist alltäglich, er gehört zur Berichterstattung“, sagt Brügger gegenüber Jetzt.de, dem Onlinemagazin der „Süddeutschen Zeitung". Die Empörung darüber sei schon lange da, aber das Schreiben und Wirken von Frauen werde immer noch nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit gesehen wie das männlicher Kollegen.

Nun sind die Dichter dran

Die Journalistin Simone Meier stimmte Brüggers Tweet zu und fragte sich, wie es klingen würde, wenn man Gleiches über männliche Autoren oder „Männerliteratur“ schreiben würde. Nach dem Motto: Nun sind die Dichter dran.

Das spornte Twitter-Userinnen zu Persiflagen an, die sich herrlich komisch lesen: „Kein Wunder, dass die brillante Ingeborg Bachmann den weinerlichen Max Frisch auf Dauer nicht ertrug“, lautet etwa ein Tweet. Oder: „Wenn man kritisiert, dass es so wenige männliche Autoren in den Weltliteratur-Kanon geschafft haben, muss man auch bedenken, dass sich diese Literatur oft auf Männerthemen konzentriert und ihr der universelle Anspruch fehlt, der wahrhaft großartige Werke ausmacht.“

Hier noch ein paar Beispiele:

«Spaziergänge durch die Kastanienwälder am Lago Maggiore, Gespräche mit Elfen und lauwarme Heilbäder – Hermann Hesse schrieb wie er lebte: feenhaft und versponnen, ein Homme fragile, sehnsüchtig eine Ritterin auf ihrem weissen Pferd erwartend.» #dichterdran — Simone Meier (@SimoneMeier3) August 6, 2019

Auch wenn Auster natürlich hinter seinen Vorbildern Hustvedt und Woodson zurückbleibt: sein mutiger Roman führt raffiniert durch das New York der Gegenwart und zeichnet ein kurzweiliges Porträt taffer Großstadtmänner. Prädikat: urlaubstauglich! #dichterdran — Martina von Dannen (@TilrunD) August 7, 2019

Wir haben den Oltner Schriftsteller Alex Capus getroffen. In der grossen Fotostrecke auf den Seiten 15-19 zeigt er uns seine Lieblingsoutfits: Praktisches für Lesungen, Elegantes für den Restaurantbesuch mit der Liebsten und seine Bademode für den Strandurlaub. #dichterdran — Güzin Kar (@Guzinkar) August 8, 2019

Sasa Stanisic achtet peinlichst genau auf Outfit, Frisur und Schminke, das Ergebnis ist fast etwas zu perfekt. Er lächelt, wirkt jedoch angespannt und unnahbar während des Interviews, und man fragt sich, ob diese Maske Unsicherheit verdecken soll. #dichterdran — Elisabeth Klar (@Sam_O_Dor) August 8, 2019

Bei aller Rücksicht auf Gleichstellungsbedürfnisse - wie soll ich meiner Tochter erklären, dass sie Romane lesen soll, in denen es um männliche Helden geht? Ganz abgesehen davon, dass sie in der Schule dafür gehänselt werden würde, Bubenromane zu lesen. #dichterdran — Elisabeth Klar (@Sam_O_Dor) August 8, 2019

Prinzipiell hat Männerliteratur freilich ihre Daseinsberechtigung, da auch sie einen gewissen Zeitgeist abbildet. Für die Aufnahme in den Kanon fehlt ihr nur leider der Bezug auf das allgemein Menschliche. #dichterdran — Martina von Dannen (@TilrunD) August 8, 2019

Ach, Sie schreiben Männerromane? Also, mein Mann verschlingt Ihre Bücher! Ich lese sowas ja nicht. #dichterdran — Nicole Seifert (@nachtundtagblog) August 8, 2019

Literaturkritikerin: "Es tut sich was auf dem Sektor. Unter dem Hashtag #Männerlesen tauschen sich Interessierte aus. Es gab immer schon Autoren, die Gebrüder Grimm oder auch Erich Kästner und seine Kinderbücher. Aber für den Markt ist das ein Nischenprogramm. Noch." #dichterdran — Julia Pühringer (@JuliaPuehringer) August 8, 2019

"Wie stets im eleganten Dress, sich seiner sinnlichen Ausstrahlung bewusst, sitzt er mir gegenüber: Durs Grünbein, der Robert Redford der deutschen Gegenwartsliteratur, seit Jahrzehnten Verlegerinnen und Kritikerinnen den Kopf verdrehend." #dichterdran pic.twitter.com/2Qn7j0asNN — Alsergrundler (@Alsergrundler) August 4, 2019

