Wie die Muslime prüde wurden

Über 400 arabische Wörter listet der ägyptische Gelehrte as-Suyutī im 15. Jahrhundert für den Geschlechtsverkehr auf. Dass die sexuelle Lust in der muslimischen Tradition nicht verteufelt wurde, sondern in einem bestimmten Rahmen vielmehr als gottgefällig galt, ist kein Geheimnis. Dennoch beherrschen heute rigide Vorschriften muslimischer Konservativer und Islamisten die Diskussion.



Wer über die Vorgeschichte bündig und unaufgeregt informiert sein will, hat nun das passende Buch dazu, geschrieben von dem islamischen Theologen Ali Ghandour, Wissenschaftler am Graduiertenkolleg der Universität Münster. Er forscht über Erotik und Sex aus Sicht der muslimischen Gelehrten, soeben ist im Beck Verlag sein Buch „Liebe, Sex und Allah“ erschienen.

