Peter Rosegger: Weltstar aus der Idylle der Waldheimat

In meinem zwölften Lebensjahr wird es auch gewesen sein, als am Frühmorgen des Heiligen Christabends mein Vater mich an der Schulter rüttelte . . . ,Peter . . ., da nimm meinen Stecken, denn es ist viel Schnee, und da nimm eine Laterne, denn der Pfad ist schlecht und die Stege vereist. Du mußt hinabgehen nach Langenwang. Der Holzhändler Spreitzegger . . . ist mir noch immer Geld schuldig, zwei Gulden und sechsunddreißig Kreuzer für den Lärchenbaum. Ich laß ihn bitten darum; schön höflich anklopfen und den Hut abnehmen, wenn du in sein Zimmer trittst. Mit dem Geld gehst nachher zum Kaufmann Doppelreiter und kaufest zwei Maßel Semmelmehl und zwei Pfund Rindschmalz und um zwei Groschen Salz, und das tragst heim.‘“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2017)