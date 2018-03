Afrikaforscher der Alltäglichkeit

In heftigem Selbstgespräch spaziert eine seltsame Figur über den Wiener Graben. In Herrgottsschlapfen, groß kariertem Anzug mit zu kurzen Hosen, einen knolligen Wurzelholzstock unterm Arm. Mit seinem buschigen Schnauzbart sieht er aus wie ein verstörter, ins Leben der Menschen geworfener Seehund. „Sie machen zu viel Aufsehen“, meint ein Wachmann. „Zu wenig“, erwidert der Flaneur, „zu wenig!“ Peter Altenberg, der ewige Exzentriker, bleibt ein Leben lang seinem eigenen Stil treu: „Die Mode ist ein ästhetisches Verbrechen . . . sie will nicht das endgültig Schöne. Sie will immer nur etwas Neues.“

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp 0 mal geteilt

Meistgekauft