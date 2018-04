Vicki Baum: Dichter & Denker

Vicki Baum: Schillernder Stern der Literatur

Die Wiener Bestsellerautorin Vicki Baum, die als Kind an der Harfe verzaubert, wird zum ersten Medienstar der deutschen Literatur. Im brodelnden Berlin begeistert sie die Bohème und landet in Hollywood. Ein Leben wie in einem ihrer Romane. Das Etikett der Trivialschriftstellerin bleibt immer kleben.