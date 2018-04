Alfred Adler: Aufruhr im weiten Land der Seele

Bis zu seinem vierten Lebensjahr kann der Bub nicht laufen. Der scheue, kränkliche Alfred leidet an chronischer Rachitis. Als Zweites von sieben Kindern wächst der Liebling des Vaters, eines Getreidehändlers, im äußeren Teil der Mariahilfer Straße auf. Mit fünf wäre er fast an einer Lungenentzündung gestorben. Dieses dramatische Erlebnis – aber auch der Tod des jüngeren Bruders – hat vermutlich seinen Wunsch, Schwäche in Effizienz umzusetzen und Arzt zu werden, bestimmt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2018)