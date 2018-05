Heimito von Doderer: Dämonen, Disziplin und dicke Damen

Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer . . . ein ganzes Leben rinnt das an uns herunter“, meint Heimito von Doderer. Für den 1896 als Sohn eines Architekten im barocken Laudonschlössl in Hadersdorf-Weidlingau Geborenen dauert es 55 Jahre lang, bis er als ein österreichischer Dichter von Weltformat anerkannt wird: Die „New York Times“ vergleicht seinen Roman „Die Dämonen“ mit Faulkners Spätwerk, Brochs Trilogie „Die Schlafwandler“ und Musils „Mann ohne Eigenschaften“. „Der Spiegel“ würdigt 1957 das Sprachgenie Doderer in einer Titelgeschichte: „Auf der Suche nach einem Thronfolger für den verwaisten Kronsessel der deutschen Literatur [. . .] wendet sich der Blick deutlich nach Wien.“

Mit 19 Jahren trägt er die Uniform eines k. u. k. Dragoneroffiziers, mit 23 ist er Holzknecht in Sibirien, mit 25 durchwandert er die Kirgisensteppe, noch im gleichen Jahr beginnt er, Jus, Geschichte und Kunstgeschichte zu studieren. Nach der russischen Kriegsgefangenschaft und dem monatelangen Fußmarsch nach Hause beginnt Doderer, auf Büttenpapier eines Greißlers der Kreisstadt Krasnojarsk zu schreiben: Lyrik und kleine Erzählungen. Die großen Romane folgen wesentlich später: „Die Strudlhofstiege“ 1951, sein Hauptwerk, „Die Dämonen“, 1956.

Rund 25 Jahre arbeitet Doderer wie ein Besessener an dem 1345 Seiten starken Œuvre. Mit fotografischer Präzision reflektiert er das Bild der Wiener Gesellschaft im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Quer durch alle Schichten, vom Hochadel bis tief in die Niederungen der Galerie, der Halb- und Unterwelt. Die großbürgerlichen Figuren, die sich einer zu Ende gehenden Tradition hingeben, sind das Personal in fast all seinen Romanen. In von Kampfer und Lavendel durchwehten Cottage-Villen, auf Tennisplätzen und in Landhäusern. Schale Konversation. Gespielte Lässigkeit. Oberflächliche Gefühle.

In Wiener Vorstadt-Tschocherln studiert Doderer die anderen Vorbilder für seine Romane: Beamte, Bohemiens, Bierdippler, Kammerdiener Scheichsbeutel, Malermeister Ederl, einen wahren Meister im Schnapsen, die oft dem Alkohol zusprechende Prostituierte Anita. Der blendend gekleidete, soignierte Herr von Doderer begibt sich regelmäßig zur Recherche in seine geliebten Stammbeiseln, die für ihn das „Rückgrat der Intelligenz“ sind: Die „Flucht nach Ägypten“, der „Wilde Mann“, „Zur Stadt Paris“.

Hier finden auch immer gewisse Treffen mit „Dicken Damen“ statt. Nach Komplimenten und knapper Konversation übersiedelt man in das Josefstädter Atelier, das Doderer gemeinsam mit seinem Freund, dem Maler Albert Paris Gütersloh, bewohnt. Die Damen – „Gewichtsmindestanforderung 100 Kilo“ – müssen sich dann ihrer Kleider entledigen, ein weißes „Büßerhemd“ überstreifen und auf allen vieren kriechend lateinische Texte zitieren. Die beiden Herren stärken sich inzwischen mit Mocca und Zwetschgenschnaps. Perversion pur.

Wie Doderer sucht auch der Schriftsteller von Schlaggenberg die Bekanntschaft von Frauen mit „überaus mächtiger Statur“. Mittels Annoncen in Tageszeitungen. An Beispielen zeigt er in den „Dämonen“, wie schwierig es ist, dem „Dicke-Damen-Idealtypus“ zu entsprechen: „Rosi A.: Fett, trefflicher Reithosentyp“ oder „Hanna W.: Holzgeschnittene Kontur. Hypertrophisch dicke Fesseln.“