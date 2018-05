Viktor Kaplan: Von der Kraft des Wassers besessen

Sie ist bloshax zum Konsum owi gangan, mit ana kurzn Hosn und is einigstig'n in die Kuafladn“, erinnert sich ein ehemaliger Spielgefährte. Im Haus ihrer Großeltern hat Elfriede Jelinek viele Sommer ihrer Kindheit verbracht. Literarisch festgehalten hat die Nobelpreisträgerin ihre Heimat im Roman „Die Kinder der Toten“. Da tauchen – wie Gespenster – die drei Untoten Edgar, Gudrun und Karin zwischen Neuberg an der Mürz und Mariazell auf. Äußerst lebendig geistern die drei durch die obersteirischen Alpen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2018)