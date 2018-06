Gugelhupf und Satire, Würstel und Seele

Mai 1931. Erstmals wird Österreichs Fußballteam, das mit hohen Siegen in zwölf Spielen in Folge ungeschlagen bleibt, als Wunderteamapostrophiert, nachdem es auf der Hohen Warte am 16. Mai 1931 gegen die Fußballmacht Schottland 5:0 gewonnen hat. Zwei Monate vorher spricht Charlie Chaplin, der mit dem Stummfilm „City Lights“ gegen den Tonfilm opponiert, erstmals in eine Filmkamera. Im Hotel Imperial sagt er: „Guten Tag.“ Zwei Wörter, die – wie die „Neue Freie Presse“ meint – eine „Liebenswürdigkeit für Wien“ darstellen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.06.2018)