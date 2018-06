Dichter & Denker

Nöstlinger: Ehrliche Töne aus der Buchstabenfabrik

Christine Nöstlinger weiß, was Kindern gefällt. Es bereitet ihr Freude, sprachliche und thematische Tabus zu durchbrechen. Ihre Kinderbuchklassiker sind auch heute noch geliebte Gäste in den Kinderzimmern. Auch wenn sie ganz ohne „Harry Potter“-Schurken, Flucht in die Fantasy-Welt und digitalen Overkill auskommen.