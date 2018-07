Resi, Martina, Konrad und der Nobelpreis

Das Kindermädchen und der Nobelpreis. Resi, eine aus dem „Kometenschweif der Bediensteten“ in der herrschaftlichen Villa in Altenberg bei Greifenstein an der Donau, liest dem kleinen Konrad Zacharias die Geschichte von Nils Holgerssons Reise mit den Wildgänsen vor. Der Bub schreibt in einem Aufsatz: „Eigentlich wollte ich Wildgans werden.“ Realist, der er ist, gibt sich Konrad Lorenz mit einem frisch geschlüpften Entenküken als Spielgefährten zufrieden. Das Tier folgt ihm wie einer Entenmutter überallhin – sogar unter die Daunendecke ins Bett. Das Küken ist auf das erste Wesen, das sich ihm zuwendet, fixiert. Der kleine Konrad wird zum Leittier.

