Bambi und die Dirne: Wald- und Bettgeschichten

In „Josefine Mutzenbacher“, einer hauptsächlich horizontal verlaufenden Lebensgeschichte – für Oswald Wiener der „einzige sogenannte pornografische Roman eines deutschsprachigen Autors, den man zur Weltliteratur rechnen muss“ –, berichtet die Wiener Fanny Hill aber auch von Armut, Mief und Muffigkeit der Wiener Vororte um die Jahrhundertwende: „Wir wohnten ganz weit draußen in Ottakring, in einer Zinskaserne, die von oben bis unten mit armen Leuten angefüllt war. [. . .] Mein Vater, meine Mutter, wir drei Kinder wohnten in einer Küche und einem Zimmer und hatten noch einen Bettgeher mit dazu. Solche Bettgeher waren der Reihe nach wohl ein halbes Hundert bei uns.“ Mit einem dieser Bettgeher erlebt das Mädl aus der Vorstadt erste sexuelle Erfahrungen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.08.2018)