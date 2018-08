Hugo Bettauer: Seelentröster, Sozialarbeiter, Skandalautor

Wien Josefstadt. Lange Gasse 7. Hochparterre. 10. März 1925. Gegen 15 Uhr. Der Publizist Hugo Bettauer hält in den Redaktionsräumen seines Aufklärungsmagazins „Bettauers Wochenschrift“ eine der regelmäßigen Sprechstunden, seine „Seelenordinationen“, ab. An Tür 6 läutet es. Eine Sekretärin öffnet, ein kleiner, schlanker Mann mit blondem Schnurrbart und fanatischem Gesichtsausdruck, der 21-jährige arbeitslose Zahntechniker Otto Rothstock, stürmt in das Büro des Herausgebers und sperrt die Tür hinter sich zu.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)