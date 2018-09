Vordenker Nachdenker Querdenker

Wenn an einem trüben Herbsttag im Café Eiles eine Tarockpartie gespielt wird, wenn jeder Spieler den „Schlüssel zu den Mysterien in der Hand hält“ (Herzmanovsky-Orlando), dann kommt der Oberkellner Richard Pelikan bei einem Herrn kaum mit dem Leeren des Aschenbechers nach. Bei Jörg Mauthe, dem kettenrauchenden Multitalent, dem Denker, Dichter und Stadtpolitiker, dem Wien sehr viel an Lebensqualität verdankt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.09.2018)