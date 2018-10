Seltsamer Schlangenmensch des Geistes

Er ist ein hochgradiger Hysteriker, der um jeden Preis von sich reden machen will und auf den unglücklichen Einfall geraten ist, dies durch Bücher zu erreichen. Talentlos bis zur Unwahrscheinlichkeit sucht er durch die verrücktesten Absonderlichkeiten aufzufallen“, urteilt der Mediziner und Schriftsteller Max Nordau über Hermann Bahr. Und Marie von Ebner Eschenbach sammelt in ihrem Tagebuch 1890 Bahr'sche Stilblüten: „Auf jeder zweiten Seite wird brünstig geschlürft.“ In jenem Jahr, als Bahrs Künstlerroman „Die gute Schule“ Aufsehen erregt: Der 27-Jährige entfacht damit einen literarischen Skandal.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.10.2018)