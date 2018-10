Archäologe im rätselhaften Reich der Seele

Die Psyche als Eisberg. Auch beim Menschen sei der größte Teil der Seele verborgen, denn die meisten Erlebnisse und Empfindungen seien tief im Unterbewusstsein verschüttet: Sigmund Freud vertritt die These, dass das Seelenleben aus drei Schichten besteht. Die unterste ist das Es mit dem man geboren wird, das primitive des animalischen Triebs Es will. Bald entwickelt sich ein Ich, das sich selbst im Kontrast zu den anderen spürt und Entscheidungen trifft. Die oberste Schicht, die darüber entscheidet, was man darf oder nicht, ist das Über-Ich. Die Missachtung seiner Befehle erzeugt Sorgen und schlechtes Gewissen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)