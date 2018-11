Hingeschüttete Dinge als Weltordnung

Auf Seite 414 seines 820 Seiten-Mammut-Spätwerks „Sonne und Mond“ meint Albert Paris Gütersloh: „Der Teufel hole die Bücher, die einer versteht!“ Bereits auf Seite 61 des in fast dreißigjähriger Schreibarbeit entstandenen „Historischen Romans aus der Gegenwart“ hält der Autor seine Leser für „recht ungeduldig“. Acht Seiten weiter appelliert er an ihre Geduld: „Weil aber noch etliche Abschweifungen folgen sollen, tut der Leser gut, schon jetzt an sie sich zu gewöhnen.“ Dann meint er nicht uneitel, eigentlich seien Leser überflüssig, denn sein totaler Romanliest sich von selbst weiter: „[. . .] eine unheimliche Eigenschaft, allen großen Werken eigen“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2018)