Unbestechlicher Chronist des Verdrängten

Auf dem Tisch liegt das Geld für die Zimmerrechnung. Und ein Brief an die Hoteldirektion vom Österreichischen Hof mit einer Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, die er dem Hause bereitet. Auf einem Notizzettel an die Polizei hält der Gast fest, dass er freiwillig und bei bester geistiger Gesundheit seinem Leben ein Ende bereite. Der Schriftsteller Jean Améry hat sich vor 40 Jahren während einer Lesereise – nach mehreren Verschiebungen und Versuchen – für die Selbsttötung entschieden. Bereits viereinhalb Jahre zuvor versuchte er, sich in Brüssel das Leben zu nehmen. Sein Freund Kurt Schindel fand ihn im Koma liegend, bringt ihn ins Krankenhaus, wo Améry ins Leben zurückgeholt wurde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.12.2018)