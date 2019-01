Hedy Lamarr: Glamour, Genialität, Geheimnisse

Glanz und Glamour, Genialität und Geheimnisse: Es ist ein Leben, das als Vorlage für ein Hollywood-Drama dienen könnte. Max Reinhardt, bei dem sie eine kurze Ausbildung in Berlin absolviert, bezeichnet sie als Erster als die „schönste Frau der Welt“. Zehn Jahre später wird sie auch in Amerika ex aequo mit Ingrid Bergman als solche tituliert. Ein Mythos, mit dem sie gut leben kann.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)