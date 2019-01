Erich Fried, Wanderer zwischen Poesie und Protest

„Mein Froschkönig“ nennt Catherine ihren Mann Erich Fried. Kurz nachdem die beiden beschließen zusammenzubleiben, baut sich Erich einen Schemel, auf den er sich stellt, um seine Frau küssen zu können. Es ist keine Liebe auf den ersten Blick, doch die Ehe hält 24 Jahre. „Ich fand ihn ziemlich klein, ziemlich dick und ziemlich hässlich“, meint Frieds dritte Ehefrau Catherine, die mit ihm und seinen insgesamt sechs Kindern bis 1988 in London lebt. Chaotisch, aber fröhlich. Wenn Fried in Ruhe dichten will, setzt er sich selbst in den Laufstall und überlässt den Kindern das ganze Haus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2019)