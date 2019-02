Der Spaziergänger, Satzbaumeister und Seitensammler Julian Schutting

Das Leben, die Tage, die Träume – alles ist erfüllt von den Gedanken an die Liebe. In seinen Werken landet Julian Schutting auch immer wieder in der Kindheit – die Reisfelder Japans erinnern ihn an Osterwiesen. Täglich versucht der vielfach preisgekrönte, fragile Literat, eine Seite zu schreiben.