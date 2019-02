Märchen und Wahrheiten des Lebens

Nur sechs Minuten dauert der Flug in Irland von Connemara nach Inishmaan. Sechs Minuten benötigen Ärzte, um in einem Gehtest den Schweregrad von Lungen- und Herzerkrankungen zu beurteilen. Sechs Minuten verbringt der Schimpanse Ham 1961 auf seinem Flug ins Weltall in Schwerelosigkeit, er löst Reaktionsaufgaben, ebnet damit den Weg für die bemannte Raumfahrt der USA. Und sechs Minuten dauert die Rede von Michael Köhlmeier am 4. Mai 2018 in der Wiener Hofburg.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)