Friedrich August von Hayek: Individuelle Freiheit um jeden Preis

Am legendären King's College in Cambridge findet an einer langen Tafel das wöchentliche Dinner der Professoren statt. Unter ihnen ein junger Ökonom aus Österreich. In erstklassigem Englisch erläutert er seine Theorie zu den Ursachen der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre. Plötzlich unterbricht ihn ein älterer Kollege, John Maynard Keynes, von vielen als genialer Ökonom gefeiert: „Junger Freund, so einfach können Sie das aber nicht begründen!“ Zwischen den beiden entsteht eine hitzige Diskussion. Der junge Österreicher ist Friedrich August von Hayek. Keynes bleibt sein lebenslanger Widersacher, sein wichtigster theoretischer Gegner.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)