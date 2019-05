Werner Schwab: Provokanter Popstar des Theaters

Als „gefährliches Genie, betrunkenes Monster, ein nach bürgerlichen Maßstäben vollkommenes Ekel“ bezeichnet ihn die deutsche Kritik. Werner Schwab bricht wie ein Wirbelsturm über die Theaterszene herein. Rund ein Dutzend Stücke hat er zuvor hingeballert, ohne auf Interesse zu stoßen. Ein Verlag nach dem anderen schickt Absagen in die Oststeiermark. Auch seine zunächst experimentellen Texte, in denen er Charaktere für seine späteren Stücke entwickelt, bleiben ohne Erfolg: Literaturzeitschriften wie „protokolle“ zeigen keinerlei Interesse.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2019)

Jetzt zum Literatur-Newsletter anmelden Verpassen Sie keine Buchrezension der „Presse“-Redaktion und erfahren Sie Neues und Wissenswertes aus der Literaturwelt. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft