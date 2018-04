Zum Aufwärmen eine leichte Frage: Welches Instrument spielt die Vorzeigeschülerin Lisa Simpson? Bleiben wir bei Lisa: Wie lautete ihr erstes Wort? Familienoberhaupt Homer macht ja immer wieder tierische Bekanntschaften - so auch in "Die Simpsons - der Film". Wie heißt der animalische Star des Kinofilms? Eine Katze und ein Hund komplettieren die Simpson-Familie: Wie heißen die beiden? Homer J. Simpson wusste lange selber nicht, wofür das J. in seinem Vornamen steht. Schließlich fand er es heraus. Können Sie sich noch an seinen zweiten Vornamen erinnern? Die Simpsons leben in der äußerst amerikanischen Kleinstadt Springfield. Aber in welchem Bundesstaat liegt sie eigentlich? Warum die Simpsons eigentlich gelb sind, weiß man ebenso nicht genau. Allerdings hat nicht jeder Einwohner Springfields die charakteristische Hautfarbe: Welcher dieser Herren ist nicht gelbhäutig? Jetzt wird's knifflig: Welche Figur outet sich im Laufe der Serie als lesbisch? Der faule und schusselige Homer Simpson arbeitet im Atomkraftwerk von Springfield als Sicherheitsinspektor. Aber in welchem Sektor? Homers stets gut gelaunter Nachbar Ned Flanders ist nicht nur begeisterter Kirchgänger, sondern auch Geschäftsmann. Wie heißt sein Laden? Wer wünscht Bart Simpson den Tod und bedrohte mehrfach sein Leben? Viele Berühmtheiten hatten Gastauftritte bei den Simpsons. Einmal zog sogar ein ehemaliger US-Präsident bei den Simpsons ein. Um wen handelt es sich?