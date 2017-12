Doris Golpashin: "Habe schallend in mich hineingelacht"

Geh bitte, des is ja net sauber“, raunzt Vanessa, die im leichten Pelzchen durch die schicke Küche wuselt, als wäre sie gerade am Sprung zu einem Gläschen Sekt mit ihren Freundinnen. Aber erst kriegt die ausländische Putzhilfe von ihr Nachhilfe in Weinglaspolieren und Xenophobie. Doch Zorica lässt sich nicht unterkriegen und stellt sich bald als mindestens so hinterhältig heraus, wie es ihre Arbeitgeberin und deren Damenkränzchen sind.