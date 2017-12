Acht Festnahmen nach Mord an maltesischer Journalistin

Die maltesische Polizei hat acht Personen im Rahmen der Ermittlungen um den Mord an der maltesischen Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia am 16. Oktober festgenommen. Die Festnahmen fanden in mehreren Teilen der Insel statt, berichtete der maltesische Premier in einer Pressekonferenz.

Alle Verdächtigten seien maltesische Staatsbürger, berichteten italienische Medien. Einige von ihnen seien bereits polizeibekannt. Die Verdächtigten sollen in den nächsten 48 Stunden vernommen werden.

Die 53-Jährige war am 16. Oktober ermordet worden. Unweit ihres Zuhauses war ihr Auto in die Luft gesprengt worden. Galizia hatte unter anderem einen Skandal um die sogenannten Panama Papers aufgedeckt, in den auch die maltesische Regierung verstrickt gewesen sein soll.

(APA)