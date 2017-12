David Schalko schreibt Roman und verfilmt "M"

Gerade erst war David Schalkos düstere Familienserie "Altes Geld" zum wiederholten Mal im ORFeins-Hauptabend zu sehen. Am Montagabend liefen die letzten beiden Folgen der Produktion aus 2015. Tags darauf verkündete der ORF Neuigkeiten zum nächsten Schalko-Projekt, das soeben in den Startlöchern steckt. Anfang 2018 beginnen die Dreharbeiten zum Remake von Fritz Langs Filmklassiker "M - Eine Stadt sucht einen Mörder". Die sechsteilige Miniserie, bei der rund 100 Schauspieler mitarbeiten, wird angeblich die bisher teuerste Produktion von Schalko.

Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger, Verena Altenberger, Bela B

Mit an Bord der ORF/RTL/Superfilm-Koproduktion ist neben Udo Kier, der auch schon die Hauptrolle in "Altes Geld" von Gert Voss übernommen hatte, eine Reihe ziemlich prominenter deutscher und österreichischer Schauspieler. Darunter etwa Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger, Verena Altenberger, Sophie Rois und der Schlagzeuger der Ärzte, Bela B. Schalko führt Regie und ist gemeinsam mit seiner Ehefrau Evi Romen für das Drehbuch verantwortlich. In dem Drama aus dem Jahr 1931 geht es um eine Stadt, die geschockt von einer Mordserie an Kindern vor sich hin taumelt. Die Stadt ist diesmal, anders als im Original, Wien.

6,2 Millionen Euro werden die sechs 45-Minuten-Folgen kosten, der Fernsehfonds der RTR fördert die Serienproduktion mit 1,54 Millionen Euro. Zum Vergleich: "Altes Geld" kostete 5,4 Millionen Euro. Aktuelle deutsche Produktionen wie die Sky-Serie "Babylon Berlin" veranschlagen ein Budget von rund 40 Millionen (allerdings für zwei Staffeln mit 16 Folgen).

2018 wird insgesamt ein aktives Jahr für den österreichischen Regisseur und Autor Schalko, um den es in den vergangenen ein, zwei Jahren fast ungewöhnlich still geworden war. Im April kommt bei Kiepenheuer & Witsch sein neuer Roman "Schwere Knochen" heraus, eine Geschichte über Verbrecherszene der österreichischen Nachkriegszeit.

