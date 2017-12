Kabarettgipfel im ORF: Verwirrung in Bethlehem

Als „grenzüberschreitendes Gipfeltreffen des Kabarett“ bezeichnet es der ORF, auch wenn es sich beim „Kabarettgipfel“ tatsächlich um ein topografisch eher durchmischtes Panorama handelt: Berühmte, etablierte und relativ neu gestartete Komödianten bestritten im November eine gemeinsame Kabarettshow in der Wiener Stadthalle. Der ORF zeigt sie nun in zwei Tranchen im Hauptabendprogramm: Der erste Teil mit weihnachtlichem Motiv wird am 15. Dezember ausgestrahlt, der zweite, der auf das Jahr zurückblicken soll, aber eher einen bunten Mix aus den Programmen der Kabarettisten bietet, folgt am 29. Dezember (jeweils 20.15).

Andreas Vitásek, Michael Mittermeier, Verena Scheitz und Gery Seidl beim "Kabarettgipfel".

Als Vertreter der Kabarett-Urgesteine ist etwa Andreas Vitásek zu sehen, der launige Familiengeschichten erzählt und mit Anekdoten über Brockhaus-Vertreter und Donauland-Karl-May-Abos an die Nostalgierezeptoren des Publikums andockt.

Um Ernährung und Haushalt dreht es sich thematisch bei Verena Scheitz, die diverse Diätmythen und Essgewohnheiten (schon einmal von „Geophagie“ gehört?) auf ihren Irrsinn hin untersucht. Von trendigen Nahrungsmittelunverträglichkeiten hält sie wenig, von selbstauferlegten Fastenkuren ebenso: „Wenn man am Abend nix essen soll, warum gibt’s dann im Kühlschrank a Licht?“

Thomas Stipsits dichtete österreichische Popsongs auf Weihnachten um.

Thomas Stipsits überzeugt mit musikalischer Selbstbegleitung, wenn er etwa bekannte Lieder österreichischer Bands auf weihnachtliche Botschaften umdichtet: Frei nach Wandas „Columbo“ - und mit einer beachtlichen Imitation von Marco Michael Wandas gedrungener Stimme – singt er von der Licht-ins-Dunkel-Gala, und aus Bilderbuchs „Bungalow“ wird eine Bethlehemszene mit einiger Verwirrung: „Wir trinken Soda, trinken Soda, wer ist eigentlich der Voda?“

Newcomer der Runde ist Berni Wagner, dem ORF-Publikum eventuell bekannt ist als Reporter der „Tagespresse aktuell“-Sendung. Der Oberösterreicher verwebt Bonmots über Drogen, Werbefuzzis, die GIS-Gebühr, Jogginghöschen und reiche Eltern zu einem stimmigen Kurzprogramm über die Studentenzeit eines unbedarften „Zuagreisten“ in Wien – und beweist dabei gutes Gespür für kabarettistisches Timing.

Verena Scheitz, Berni Wagner, Gery Seidl.

Vergleichsweise häuslich-konservativ geht es dagegen bei Gery Seidl zu. Die Geschlechterklischees dürfen mitfliegen, wenn sich Seidl mit der Familie auf Weihnachtsurlaub begibt, bei dem „wir mehr mithaben, als ma daheim haben“. Durchaus witzig sind seine Tiraden über die kleinen Unzumutbarkeiten des Lebens, etwa die Klimaanlagen im Flugzeug: „Die Fischstäbchen reisen wärmer!“

Auf das deutsch-österreichische Nachbarschaftsverhältnis geht schließlich der Stargast aus dem Norden, Blödelkönig Michael Mittermeier, ein – wenn die Ereignisse, auf die sich seine Pointen beziehen, auch eher von vorgestern sind. Er dankt Österreich mit sarkastischem Ton fürs Durchwinken der Flüchtlinge im September 2015 („Einige von denen wollten vielleicht gar nicht nach Deutschland“) und schafft es in einem spagathaften Kraftakt, einen Zusammenhang zwischen Flüchtlingskrise und den Heiligen Drei Königen (Stichwort: Weihnachten!) zu konstruieren. Irgendwie kommen ja alle aus dem Morgenland. Aktueller und teilweise durchaus treffsicher sind seine satirischen Überlegungen zur #metoo-Debatte. Da erzählt Mittermeier etwa von seiner Kindheit: „In Bayern waren Sexismusdiskussionen seltener als Marienerscheinungen.“