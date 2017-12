Am Dienstag hat der Aufsichtsrat der Styria Media Group in Graz getagt und eine wichtige personelle Entscheidung getroffen. Das neue Jahr bringt eine Veränderung auf der obersten Führungsebene des Medienunternehmens, zu der "Kleine Zeitung" und "Die Presse", aber auch die Onlineplattform Willhaben.at gehören. Klaus Schweighofer scheidet mit Jahresende aus dem dreiköpfigen Vorstand aus, an seiner Stelle folgt im Mai 2018 Bernhard Kiener, der bisher Manager beim Kompressorenhersteller Ventrex Automotive GmbH war. Kiener ist Jahrgang 1982 und Absolvent des Fachhochschulstudienlehrgangs Fahrzeugtechnik und Automotive Engineering an der FH Joanneum.

Die Verträge von Vorstandsvorsitzendem Markus Mair (seit 2013 im Unternehmen) und Vorstand Kurt Kribitz (seit 2016 im Vorstand) wurden vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Dienstag jeweils um fünf Jahre verlängert.

Schließen Markus Mair bleibt Vorstandsvorsitzender bis 2023. – (c) Christian Jungwirth

Klaus Schweighofer war insgesamt fast zehn Jahre Vorstand der Styria und bleibt dem Unternehmen weiterhin erhalten. Er wird sich ab Jänner als Geschäftsführer der Styria Media International GmbH verstärkt dem kroatischen Markt und die Tageszeitungen "Vecernji List" (heißt: "Abendzeitung") und "24 Sata" widmen. Markus Mair sagt: „Klaus Schweighofer ist Medienmann mit Leib und Seele, mit der Styria sehr verbunden und hat ihre Geschicke insbesondere in seinen neun Jahren als Vorstand, aber auch in etlichen weiteren Funktionen im gesamten Konzern entscheidend mitgelenkt."