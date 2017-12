Journalistenpreis Integration geht an "Presse"-Redakteurin Eva Winroither

Eva Winroither, seit 2011 Chronikredakteurin und Leben-Ressort-Chefin der "Presse", wird mit dem Hauptpreis des Journalistenpreises Integration in der Kategorie Print ausgezeichnet. Das gab die Jury unter dem Vorsitz von Hans Winkler (Mitglied des Expertenrats für Integration und ehemaliger Leiter der Wiener Redaktion der "Kleinen Zeitung") am Donnerstag bekannt.

Prämiert wurde Winroither für ihren Artikel "Ein Jahr danach - was von der Hilfsbereitschaft blieb". Darin zieht die 34-Jährige anhand konkreter Beispiele eine Bilanz über die Chancen und Herausforderungen der Integration von Flüchtlingen und lässt Ehrenamtliche mit ihren Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit zu Wort kommen. Die Jury würdigte mit dem Hauptpreis auch Winroithers "kontinuierliche und sachliche Berichterstattung zu Themen der Integration und Migration".

Auch Hanno Settele prämiert

In der Kategorie TV wurde der Beitrag "Österreich: Türkei - Settele über ein schwieriges Verhältnis" aus der ORF-eins-Sendereihe "Dok.eins" von Hanno Settele ausgezeichnet. Darin setzt sich Settele vor dem Hintergrund der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Türkei mit der türkischen Community in Österreich auseinander. In der Kategorie Radio gewinnt Kerstin Tretina mit ihrem Beitrag "Afghanische Flüchtlinge in Österreich" aus dem Ö1-Magazin "Praxis - Religion und Gesellschaft". Die Reportage über die kulturellen und religiösen Prägungen sowie Wertvorstellungen und Weltanschauungen afghanischer Flüchtlinge in Österreich geht der Frage nach, welche Herausforderungen bei der Integration von Afghan/innen in Österreich zu bewältigen sind. In der Kategorie Online wählte die Jury den Beitrag "Ikonen im Kampf um Frauenrechte" von Nadja Sarwat aus, erschienen auf orf.at. Darin zeichnet sie eine "kleine Kulturgeschichte" der Frauenbewegung in muslimischen Gesellschaften.

Der Journalistenpreis Integration wird zum mittlerweile sechsten Mal vom unabhängigen Expertenrat, dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) und dem Österreichischen Integrationsfonds verliehen. Er gehört zu den renommiertesten Journalistenpreisen Österreichs. Ausgezeichnet werden damit Beiträge, die im vergangenen Jahr Herausforderungen und Chancen im Integrationsbereich aufgezeigt und so zur Versachlichung der Integrationsdebatte beigetragen haben.